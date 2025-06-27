Умєров: Далекобійних операцій Сил оборони буде більше

Рустем Умєров (Фото: сторінка у Facebook)

Далекобійні операції проти Росії триватимуть і надалі. У 2024 році Україна розробила план системних таких ударів, повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондентка LIGA.net.

Також минулого року Україна законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike). Це дозволило регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибині ворога

"Усі постачання дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно з затвердженими планами", – зазначив Умєров.

Кілька тижнів тому було ухвалене рішення збільшити кількість операцій у декілька разів. У зв'язку з цим готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність і масштаб ударів, повідомив міністр.