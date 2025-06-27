Украина наращивает потенциал в производстве дронов, в том числе перехватчиков – Зеленский

Российские дроны-камикадзе типа Shahed (иллюстративное фото Depositphotos)

Украина масштабирует свой потенциал в производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам заседания Технологической ставки.

"Были подробные доклады по дронам – по всем вопросам. Это финансы, производство, необходимые упрощения в регулировании. Ключевая цель – производить максимум и именно тех типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий противника", – сообщил глава государства.