Украина наращивает потенциал в производстве дронов, в том числе перехватчиков – Зеленский
Российские дроны-камикадзе типа Shahed (иллюстративное фото Depositphotos)

Украина масштабирует свой потенциал в производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам заседания Технологической ставки.

"Были подробные доклады по дронам – по всем вопросам. Это финансы, производство, необходимые упрощения в регулировании. Ключевая цель – производить максимум и именно тех типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий противника", – сообщил глава государства.

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На совещании были заслушаны доклады военного командования, Министерства обороны и стратегических отраслей промышленности, а также сообщения разведки о технологических планах и намерениях Москвы.

По словам Зеленского, Украина масштабирует свой потенциал в производстве дронов, в частности в отношении производства перехватчиков: "Я дал несколько специальных поручений – пока без деталей. Но результат должен быть очевидным – увеличение производства в Украине и для Украины".

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