Украина наращивает потенциал в производстве дронов, в том числе перехватчиков – Зеленский
Украина масштабирует свой потенциал в производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам заседания Технологической ставки.
"Были подробные доклады по дронам – по всем вопросам. Это финансы, производство, необходимые упрощения в регулировании. Ключевая цель – производить максимум и именно тех типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий противника", – сообщил глава государства.
На совещании были заслушаны доклады военного командования, Министерства обороны и стратегических отраслей промышленности, а также сообщения разведки о технологических планах и намерениях Москвы.
По словам Зеленского, Украина масштабирует свой потенциал в производстве дронов, в частности в отношении производства перехватчиков: "Я дал несколько специальных поручений – пока без деталей. Но результат должен быть очевидным – увеличение производства в Украине и для Украины".
- В июне главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не утратили актуальности, а перехватчикам не хватает РЛС, отмечал военный.
- Президент Зеленский заявлял, что потенциал украинской оборонной промышленности превышает 40 миллиардов долларов, но 40% этого объема финансируется недостаточно.
- Министр обороны Умеров сообщал, что у Украины есть возможности для производства 4 миллионов дронов в год.