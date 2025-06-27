Україна масштабує потенціал у виготовленні дронів, зокрема перехоплювачів – Зеленський
Україна масштабує свій потенціал у виготовленні безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський за результатами засідання Технологічної Ставки.
"Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також з урахуванням розвитку технологій ворога", – розповів глава держави.
Під час Ставки були доповіді військового командування, Міністерства оборони та стратегічних галузей промисловості, а також повідомлення розвідки стосовно технологічних планів, намірів Москви.
За словами Зеленського, Україна масштабує свій потенціал у виробництві дронів, зокрема щодо виготовлення перехоплювачів: "Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України".
- Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів-перехоплювачів "шахедів" становить 70% – це майже удвічі більше, аніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС, зазначав воєначальник.
- Президент Зеленський заявляв, що потенціал української оборонки перевищує $40 млрд, але 40% цього об'єму профінансовані недостатньо.
- Міністр оборони Умєров повідомляв, що Україна має спроможності виготовляти 4 млн дронів на рік.