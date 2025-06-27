Україна масштабує потенціал у виготовленні дронів, зокрема перехоплювачів – Зеленський

Російські дрони-камікадзе типу Shahed (ілюстративне фото Depositphotos)

Україна масштабує свій потенціал у виготовленні безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський за результатами засідання Технологічної Ставки.

"Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також з урахуванням розвитку технологій ворога", – розповів глава держави.

Під час Ставки були доповіді військового командування, Міністерства оборони та стратегічних галузей промисловості, а також повідомлення розвідки стосовно технологічних планів, намірів Москви.

За словами Зеленського, Україна масштабує свій потенціал у виробництві дронів, зокрема щодо виготовлення перехоплювачів: "Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України".