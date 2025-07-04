Дрони-перехоплювачі значно дешевші за "шахеди" – які ціни

Вартість зенітних дронів залежить від призначення, комплектування та "совісті виробника", розповіли у Фонді Притули

Ілюстративне фото: Pacific Press

Дрони-перехоплювачі коштують значно дешевше за "шахеди" окупантів. Про це свідчать дані, які для тексту LIGA.net надав керівник відділу безпілотних систем благодійного фонду Сергія Притули Кирил Люков.

За його даними, вартість одного зенітного дрона коливається від $1500 до $16 000.

Вартість залежить від призначення, комплектування та "совісті виробника", пояснив Люков.

Водночас ця сума значно менша за ціну одного "шахеда", оскільки навіть після локалізації виробництва у Росії виготовлення одного ударного БпЛА такого типу у середньому коштує $30 000 – $50 000.

Тобто співвідношення у вартості між перехоплювачами та "шахедами" становить від 1:20 до 1:3.