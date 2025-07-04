Дрони-перехоплювачі значно дешевші за "шахеди" – які ціни
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Дрони-перехоплювачі коштують значно дешевше за "шахеди" окупантів. Про це свідчать дані, які для тексту LIGA.net надав керівник відділу безпілотних систем благодійного фонду Сергія Притули Кирил Люков.
За його даними, вартість одного зенітного дрона коливається від $1500 до $16 000.
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Вартість залежить від призначення, комплектування та "совісті виробника", пояснив Люков.
Водночас ця сума значно менша за ціну одного "шахеда", оскільки навіть після локалізації виробництва у Росії виготовлення одного ударного БпЛА такого типу у середньому коштує $30 000 – $50 000.
Тобто співвідношення у вартості між перехоплювачами та "шахедами" становить від 1:20 до 1:3.
- Президент Зеленський повідомляв, що у ніч проти 4 липня для відбиття одного з наймасштабніших повітряних нападів Росії Україна застосовувала крім традиційних засобів дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів безпілотників окупантів.
- Головний комунікаційник Сил безпілотних систем повідомив LIGA.net, що мобільні вогневі групи наразі не втрачають актуальності, але в умовах масованих змішаних атак Росії все ж таки ефективні більше дрони-перехоплювачі.
- Він зауважив, що такі безпілотники можуть стати альтернативою до ЗРК для збиття швидкісних безпілотників.
- Нардеп з оборонного комітету Федієнко повідомив, що для протидії атакам російських "шахедів" розглядається ідентифікація SIM-карт на безпілотниках, вимкнення мобільних мереж або інтернету, вирахування "сімок" та їх блокування.