Вночі Росія атакувала Київ дронами, пошкоджено тепломагістраль

В кількох районах столиці упали уламки, за попередніми даними, обійшлося бех жертв та постраждалих

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 7 липня Росія запустила дрони у напрямку Києва. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про наслідки у двох районах.

Ворог атакував столицю десь о 01:47, в місті працювала протиповітряна оборона. Відомо про збиття ворожих дронів.

У Деснянському районі внаслідок роботи ППО впали уламки дрона. Через це пошкоджені вікна в нежитловій будівлі. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та обсягів пошкоджень.

У Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. За даними Ткаченка, обійшлося, попередньо, без пожежі та постраждалих.

ДОПОВНЕНО о 07:36. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі уламками дронів пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували, потерпілих немає.

Також загорілося авто, яке оперативно загасили. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки.

У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.

У Голосіївському районі пошкоджено вікна в офісній будівлі через падіння уламків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Також внаслідок влучання уламків дрона пошкоджена тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що через пошкодження тепломережі діаметром один метр без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.

Серед відключених – як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти. Також пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

Працівники Київтеплоенерго наразі роблять усе необхідне для ліквідації наслідків.