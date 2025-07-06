В Росії колапс в аеропортах, зокрема у Москві, через "втручання ззовні" – фото

Низка аеропортів повністю зупинили роботу, інші працюють з обмеженнями

Аеропорт Шеремерьєво у Москві (Фото: російські пропагандистські ресурси)

Низка російських аеропортів зупинили або обмежили роботу через "періодичні втручання у їх роботу ззовні". Про це повідомляє російське Федеральне агентство повітряного транспорту.

Станом на 19:00 відомство повідомило про припинення обслуговування рейсів у п'яти аеропортах в Іваново ("Южный"), Калузі ("Грабцево"), Пскові, Санкт-Петербурзі ("Пулково") та Тамбові ("Донское").

У Москві аеропорт "Шереметьево" скасував на приліт та виліт 171 рейс, ще 56 рейсів затримуються на виліт на понад дві години.

У "Пулково" (Санкт-Петербург) скасовано на приліт та виліт 90 рейсів, затримуються на виліт 37 рейсів.

З найбільш тривалими обмеженнями на роботу, за даними Росавіації, зіткнувся аеропорт Нижнього Новгорода "Чкалов". Тут скасовано на приліт та виліт 26 рейсів, затримуються на виліт 13 рейсів.

Росавіація повідомила, що обмеження в роботі аеропортів введенні з міркувань безпеки через "періодичні втручання у їх роботу ззовні".