В России коллапс в аэропортах, в частности в Москве, из-за "внешнего вмешательства" – фото

Аэропорт Шереметьево в Москве (Фото: российские пропагандистские ресурсы)

Ряд российских аэропортов приостановили или ограничили работу из-за "периодических внешних вмешательств в их работу". Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.

По состоянию на 19:00 ведомство сообщило о прекращении обслуживания рейсов в пяти аэропортах: в Иваново ("Южный"), Калуге ("Грабцево"), Пскове, Санкт-Петербурге ("Пулково") и Тамбове ("Донское").

В московском аэропорту "Шереметьево" отменено 171 рейс как прибывающих, так и вылетающих, еще 56 рейсов задерживаются на вылет более чем на два часа.

В "Пулково" (Санкт-Петербург) отменено 90 рейсов как на прибытие, так и на вылет, задерживается вылет 37 рейсов.

По данным Росавиации, аэропорт "Чкалов" в Нижнем Новгороде столкнулся с самыми длительными ограничениями в работе. Здесь отменены 26 рейсов на прибытие и вылет, а 13 рейсов задерживаются на вылет.

Росавиация сообщила, что ограничения в работе аэропортов введены в целях безопасности из-за "периодических внешних вмешательств в их работу".