В России коллапс в аэропортах, в частности в Москве, из-за "внешнего вмешательства" – фото
Ряд российских аэропортов приостановили или ограничили работу из-за "периодических внешних вмешательств в их работу". Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.
По состоянию на 19:00 ведомство сообщило о прекращении обслуживания рейсов в пяти аэропортах: в Иваново ("Южный"), Калуге ("Грабцево"), Пскове, Санкт-Петербурге ("Пулково") и Тамбове ("Донское").
В московском аэропорту "Шереметьево" отменено 171 рейс как прибывающих, так и вылетающих, еще 56 рейсов задерживаются на вылет более чем на два часа.
В "Пулково" (Санкт-Петербург) отменено 90 рейсов как на прибытие, так и на вылет, задерживается вылет 37 рейсов.
По данным Росавиации, аэропорт "Чкалов" в Нижнем Новгороде столкнулся с самыми длительными ограничениями в работе. Здесь отменены 26 рейсов на прибытие и вылет, а 13 рейсов задерживаются на вылет.
Росавиация сообщила, что ограничения в работе аэропортов введены в целях безопасности из-за "периодических внешних вмешательств в их работу".
- 27 мая некоторые российские аэропорты приостановили работу. По данным Росавиации, ограничения на прибытие и вылет гражданских воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Ранее ограничения были введены в аэропорту Калуги.