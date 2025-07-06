У Києві стався вибух та зникло світло, мерія спростувала інцидент на ТЕЦ-6

Вибух стався за межами електростанції, що живить столицю

ТЕЦ-6 (Фото: Київтеплоенерго)

Вибух у Києві, що пролунав вдень 6 липня в Деснянському районі, стався за межами ТЕЦ-6. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Інцидент стався близько 16:30 та Троєщині, де розташована ТЕЦ-6. Після цього у деяких житлових будинках на лівому березі зникло світло. В соцмережах почала поширюватися інформація, що вибух стався на електростанції.

Як повідомив Кличко, вибух стався за межами ТЕЦ-6.

"Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ", – написав він.

За його словами, постраждалих немає.

За даними Ткаченко, світло зникало на декількох вулицях району. Близько 17:30 електропостачання було відновлено.

КП "Київтеплоенерго" повідомило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, загрози енергопостачанню Києва немає.

"Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає", – зазначили на підприємстві

За даними Київтеплоенерго, інцидент стався на сусідньому підприємстві. Там працюють екстрені служби.