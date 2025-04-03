У двох районах Києва сталися надзвичайні події: є загиблі та поранений
У Києві вдень 3 квітня пролунали два вибухи, не пов'язані з обстрілами з боку РФ, – у Деснянському та Дніпровському районах. Унаслідок однієї з цих надзвичайних подій загинули дві людини, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
На ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух у кіоску, внаслідок якого загинули дві людини. Причину події наразі з'ясовують спеціалісти.
У Дніпровському районі стався ще один вибух біля гаражів, внаслідок якого чоловік отримав травми. За попередньою інформацією, постраждалий знайшов шматок мідного дроту, до якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, і почав підігрівати його запальничкою. У результаті вибуху чоловіка поранило уламками в живіт. Наразі йому надають медичну допомогу.
"Просимо відповідально ставитись до повідомлень у зв'язку з надзвичайними подіями, керуватися лише інформацією офіційних служб. Правоохоронці, рятувальники й медики повністю відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації", – додали у КМВА.
- 2 березня 2025 року на території металургійного заводу "Каметсталь" (колишній Дніпровський коксохім) у місті Кам'янське стався вибух, не пов'язаний з бойовими діями.