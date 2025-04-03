На ринку "Юність" у Києві підірвали гранату: загинули дві людини, відкрито провадження

На ринку "Юність" у Києві підірвали гранату: загинули дві людини, відкрито провадженнядоповнено
У Києві на ринку в Деснянському районі стався вибух, унаслідок чого загинули люди, поліція відкрила два кримінальні провадження. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Дві людини загинули. На місці працюють оперативні служби.
Поліція встановлює обставини вибуху. Інших деталей ані правоохоронці, ані місцева влада не надали.
ДОПОВНЕНО о 16:40. Поліція встановила, що вибух у магазині стався внаслідок підриву гранати. У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу. Загинули двоє чоловіків – 60 та 59 років.
Відкрито два кримінальні провадження: за статтею про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
- 2 березня 2025 року на території металургійного заводу "Каметсталь" (колишній Дніпровський коксохім) у місті Кам'янське стався вибух, не пов'язаний з бойовими діями.