На рынке "Юность" в Киеве произошел взрыв: погиб человек
В Киеве на рынке в Деснянском районе произошел взрыв, в результате чего погиб человек. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Предварительно, взорвался газовый баллон на рынке "Юность".
Один человек погиб, еще один – пострадал, его госпитализировали. На месте действуют оперативные службы.
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва. Других деталей ни правоохранители, ни местные власти не предоставили.
- 2 марта 2025 года на территории металлургического завода "Каметсталь" (бывший Днепровский коксохим) в городе Каменское произошел взрыв, не связанный с боевыми действиями.