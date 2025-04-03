На рынке "Юность" в Киеве произошел взрыв: погиб человек

В Деснянском районе Киева произошел взрыв на рынке "Юность". Предварительная причина инцидента – взрыв газового баллона

Фото: Полиция Киева

В Киеве на рынке в Деснянском районе произошел взрыв, в результате чего погиб человек. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Предварительно, взорвался газовый баллон на рынке "Юность".

Один человек погиб, еще один – пострадал, его госпитализировали. На месте действуют оперативные службы.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва. Других деталей ни правоохранители, ни местные власти не предоставили.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

2 марта 2025 года на территории металлургического завода "Каметсталь" (бывший Днепровский коксохим) в городе Каменское произошел взрыв, не связанный с боевыми действиями.