В двух районах Киева произошли чрезвычайные события: есть погибшие и раненый

В Днепровском и Деснянском районах Киева 3 апреля прогремели взрывы, не связанные с российскими обстрелами

Полиция на месте взрыва в Деснянском районе (Фото: Полиция Киева)

В Киеве днем 3 апреля произошли два взрыва, не связанные с обстрелами со стороны РФ, – в Деснянском и Днепровском районах. В результате одного из этих чрезвычайных происшествий погибли два человека, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

На рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв в киоске, в результате которого погибли два человека. Причину происшествия выясняют специалисты.

В Днепровском районе произошел еще один взрыв возле гаражей, в результате которого мужчина получил травмы. По предварительной информации, пострадавший нашел кусок медной проволоки, к которой был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, и начал подогревать его зажигалкой. В результате взрыва мужчину ранило обломками в живот. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

"Просим ответственно относиться к сообщениям в связи с чрезвычайными событиями, руководствоваться только информацией официальных служб. Правоохранители, спасатели и медики полностью отрабатывают все возможные внештатные ситуации", – добавили в КГВА.