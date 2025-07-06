В Киеве произошел взрыв и отключилось электричество, мэрия опровергла инцидент на ТЭЦ-6

Взрыв произошел за пределами электростанции, которая снабжает столицу электроэнергией

ТЭЦ-6 (Фото: Киевтеплоэнерго)

Взрыв в Киеве, который прогремел днем 6 июля в Деснянском районе, произошел за пределами ТЭЦ-6. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Инцидент произошел около 16:30 в районе Троєщина, где расположена ТЭЦ-6. После этого в некоторых жилых домах на левом берегу пропало электричество. В социальных сетях начала распространяться информация о том, что взрыв произошел на электростанции.

Как сообщил Кличко, взрыв произошел за пределами ТЭЦ-6.

"Предварительно, произошел взрыв цистерны с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия недалеко от ТЭЦ", – написал он.

По его словам, пострадавших нет.

По данным Ткаченко, свет пропал на нескольких улицах района. Примерно к 17:30 электроснабжение было восстановлено.

КП " Киевтеплоэнерго " сообщило , что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, угрозы энергоснабжению Киева нет.

"Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет", – отметили на предприятии.

По данным Киевтеплоэнерго, инцидент произошел на соседнем предприятии. На месте работают экстренные службы.