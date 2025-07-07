Окупанти вгатили дронами по Одесі: загинув охоронець будинку, виникли пожежі – відео
У ніч проти 7 липня Росія завдала удару по Одесі, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок атаки пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.
Окрім цього, ворог знищив легкові та вантажні автомобілі й автобус. Виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що загиблий – охоронець однієї з новобудов. В приміщенні для охорони виникла пожежа і чоловіка не вдалося врятувати.
"Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури... Наразі триває ліквідація наслідків", – зазначив він.
- Вночі ворог атакував і Київ. Уламки дронів упали в трьох районах столиці, пошкоджена, зокрема, тепломагістраль. Через це близько 500 будівель залишилися без гарячого водопостачання.
- Під ранок Росія вдарила "шахедами" по Харкову. Серед 27 постраждалих три дитини, виникла пожежа в будинку, є інші пошкодження в місті.