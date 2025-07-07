Окупанти вгатили дронами по Одесі: загинув охоронець будинку, виникли пожежі – відео

Удар по Одесі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 7 липня Росія завдала удару по Одесі, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Окрім цього, ворог знищив легкові та вантажні автомобілі й автобус. Виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що загиблий – охоронець однієї з новобудов. В приміщенні для охорони виникла пожежа і чоловіка не вдалося врятувати.

"Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури... Наразі триває ліквідація наслідків", – зазначив він.

Фото: ДСНС