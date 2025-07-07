Росія вдарила "шахедами" по Харкову: є влучання біля багатоповерхівки – фото, відео

Харків (Фото: ДСНС)

З ранку 7 липня росіяни завдали ударів по Харкову дронами. Серед постраждалих є діти, атаковані цивільні об'єкти, повідомили міський голова Ігор Терехов і керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 05:29 ворог атакував місто двома "шахедами", після чого запустив ще кілька – пролунали щонайменше чотири вибухи. Під удар потрапили Шевченківський та Слобідський райони.

У Шевченківському районі попередньо постраждали двоє дорослих та дві дитини. Також виникла пожежа на восьмому поверсі будинку, орієнтовна площа займання — 10 кв. м. Однак згодом кількість поранених зросла до восьми осіб в цьому районі.

У Слобідському районі один удар припав по району житлової забудови, а в другому випадку окупанти цілили по цивільному обʼєкту. Пошкоджено, зокрема, будівлю дитячого садочка, зазначив Синєгубов. Відомо про двох поранених.

Терехов зазначив, що в цьому районі також зафіксоване влучання біля багатоповерхівки.

Кількість постраждалих у Харкові зростає. Станом на 06:48 відомо про 13 осіб: 10 у Шевченківському районі та три у Слобідському, серед яких дівчинка трьох років.

Станом на 07:07 вже відомо про 17 постраждалих, з яких 12 – у Шевченківському районі та п'ятеро – у Слобідському. Серед них троє дітей. Згодом кількість постраждалих зросла до 19 осіб у двох районах.

ОНОВЛЕНО О 07:55. Вже 27 постраждалих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС