Россия ударила "шахедами" по Харькову: возник пожар, среди пострадавших дети
Утром 7 июля российские войска нанесли удары по Харькову дронами. Среди пострадавших есть дети, атакованы гражданские объекты, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В 05:29 враг атаковал город двумя "шахедами", после чего запустил еще несколько – в городе прогремело минимум четыре взрыва. Под удар попали Шевченковский и Слободской районы.
В Шевченковском районе предварительно пострадали два взрослых и два ребенка. Также произошел пожар на восьмом этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 кв.м. Однако вскоре число пострадавших в этом районе увеличилось до восьми человек.
В Слободском районе один удар пришелся в район жилой застройки, а во втором случае оккупанты нацелились по гражданскому объекту. В частности, повреждено здание детского сада, отметил Синегубов. Известно о двух раненых.
Терехов отметил, что в этом районе также зафиксировано попадание в многоэтажный дом в Слободском районе.
Число пострадавших в Харькове растет. По состоянию на 06:48 известно о 13 человек: 10 в Шевченковском районе и 3 в Слободском, среди которых девочка трех лет.
- В ночь на 6 июля российские войска дважды нанесли удары по Харькову с помощью дронов "Герань-2", пострадали три района. В городе произошли пожары, пострадал ребенок.
- Утром враг атаковал спасателей в Харькове и Херсоне во время тушения пожаров после обстрелов. В обоих случаях повреждены пожарные автоцистерны, спасатели не пострадали