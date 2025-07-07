Россия ударила "шахедами" по Харькову: возник пожар, среди пострадавших дети

Утром 7 июля российские войска нанесли удары по Харькову дронами. Среди пострадавших есть дети, атакованы гражданские объекты, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 05:29 враг атаковал город двумя "шахедами", после чего запустил еще несколько – в городе прогремело минимум четыре взрыва. Под удар попали Шевченковский и Слободской районы.

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В Шевченковском районе предварительно пострадали два взрослых и два ребенка. Также произошел пожар на восьмом этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 кв.м. Однако вскоре число пострадавших в этом районе увеличилось до восьми человек.

В Слободском районе один удар пришелся в район жилой застройки, а во втором случае оккупанты нацелились по гражданскому объекту. В частности, повреждено здание детского сада, отметил Синегубов. Известно о двух раненых.

Терехов отметил, что в этом районе также зафиксировано попадание в многоэтажный дом в Слободском районе.

Число пострадавших в Харькове растет. По состоянию на 06:48 известно о 13 человек: 10 в Шевченковском районе и 3 в Слободском, среди которых девочка трех лет.