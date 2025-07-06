Россия атаковала три района Харькова – есть пострадавшие, среди них ребенок
В ночь на 6 июля Россия атаковала Харьков дронами. В результате обстрела произошли пожары, пострадали женщина и ребенок, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
О первом взрыве Терехов сообщил около 1:07. В 1:14 стало известно о третьем взрыве в городе.
В частности, под обстрелом оказались Киевский, Шевченковский и Новобаварский районы.
Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, в Новобаварском районе беспилотник попал в частный сектор. В этом же районе пострадала 46-летняя женщина.
Кроме того, в Шевченковском районе в местах попаданий возникли пожары.
Позже глава областной военной администрации сообщил о двух пострадавших в результате вражеской атаки и обстрелов в Харькове.
В результате обстрела Шевченковского района у девочки, в возрасте 2,8 месяца, развилась острая реакция на стресс.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в ночь на 6 июля российские войска атаковали три района Харькова беспилотниками типа "Герань-2". Предварительно, было нанесено 6 ударов дронами.
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