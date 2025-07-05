Харьковскую область атаковали дроном с элементом, который мог взорваться через 20 часов

Специалисты по разминированию отметили, что такие элементы в дроне представляют собой потенциально смертельную угрозу

Работа с разминирования (Фото: facebook.com/ICHDRR)

В ночь на 4 июля Россия атаковала Харьковскую область "шахедом" с осколочным элементом, который может взорваться только через 20 часов. Об этом сообщил Межрегиональный центр гуманитарного разминирования.

Эти боевые элементы начинают самопроизвольно взрываться один за другим через два-шесть часов после сброса, а последний – через 20 часов. Это затрудняло работу по их уничтожению.

Для обнаружения осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью дронов. В ходе этого процесса они также обнаружили вторую боевую часть, которая не сдетонировала. Она была уничтожена путем подрыва.

В Центре советуют в случае обнаружения подобной находки не трогать ее и не приближаться. Следует отойти на безопасное расстояние и вызвать правоохранителей или спасателей – рядом с находкой нельзя пользоваться телефоном.

"Помните: такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любой момент – это потенциальная смертельная угроза", – отметили в Центре.