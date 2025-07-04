СБУ обнаружила в "шахедах", которыми Россия атаковала Киев 4 июля, китайские детали – фото
Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В "шахедах", которыми Россия атаковала Киев в ночь на 4 июля, обнаружены компоненты китайского производства. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Следователи СБУ обнаружили в БпЛА "Герань" (российская версия беспилотника "шахед") компоненты, произведенные в Китае. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на соответствующих деталях.

Читайте также
Американское оружие на паузе: откуда ветер дует и при чем здесь Китай

Эти компоненты, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми оккупанты атаковали столицу в ночь на пятницу.

В настоящее время СБУ собирает все доказательства атаки России на Киев и документирует преступления оккупантов. Спецслужба классифицирует российский удар по столице как военное преступление и открыла по данному факту дело.

В ночь на 4 июля оккупанты массированно атаковали Киев. Известно об одном погибшем и 26 пострадавших.

СБУ обнаружила в "шахедах", которыми Россия атаковала Киев 4 июля, китайские детали – фото
Фото: СБУ
СБУ обнаружила в "шахедах", которыми Россия атаковала Киев 4 июля, китайские детали – фото
Фото: СБУ
  • 24 июня Зеленский заявил, что в каждой российской ракете, в большинстве дронов и военной технике оккупантов есть иностранные компоненты.
  • 27 июня СБУ сообщила, что в одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов западного производства, а в "шахедах" – до 400.
Читайте также
"Шахедов" станет больше. Как изменились российские удары дронами и как Украина может их остановить
Китайвойнакиевсбушахед