СБУ обнаружила в "шахедах", которыми Россия атаковала Киев 4 июля, китайские детали – фото
В "шахедах", которыми Россия атаковала Киев в ночь на 4 июля, обнаружены компоненты китайского производства. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Следователи СБУ обнаружили в БпЛА "Герань" (российская версия беспилотника "шахед") компоненты, произведенные в Китае. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на соответствующих деталях.
Эти компоненты, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми оккупанты атаковали столицу в ночь на пятницу.
В настоящее время СБУ собирает все доказательства атаки России на Киев и документирует преступления оккупантов. Спецслужба классифицирует российский удар по столице как военное преступление и открыла по данному факту дело.
В ночь на 4 июля оккупанты массированно атаковали Киев. Известно об одном погибшем и 26 пострадавших.
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