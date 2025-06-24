"В каждой ракете РФ". Зеленский обратился к НАТО насчет импортных деталей в оружии Москвы

Все существенное оружие РФ производится с помощью оборудования или ресурсов, полученных из-за границы, заметил президент

Владимир Зеленский (Фото: JASON ALDEN / EPA)

В каждой российской ракете, большинстве дронов и военной технике оккупантов есть иностранные компоненты, заявил президент Владимир Зеленский на Форуме оборонных индустрий в рамках саммита НАТО в Гааге.

"[Партнеры], пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваши страны и ваши компании не помогали России или ее посредникам любым способом. Это критически важно", – отметил глава государства.

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По его словам, все существенное оружие РФ производится с помощью оборудования или ресурсов, полученных из-за рубежа, – такие поставки происходят и из некоторых европейских стран.

"Такие компоненты можно найти в каждой российской ракете, в большинстве их дронов и военной технике", – отметил Зеленский.

Президент еще раз акцентировал: речь идет не только о поставках из Китайской Народной Республики, но и из Тайваня и отдельных европейских стран и Соединенных Штатов.

Глава государства отметил, что такие поставки помогают продвигать войну и являются преступлением против мира, а также представляют угрозу всем странам-членам НАТО.

"Давайте позаботимся о том, чтобы наш оборонный потенциал и потенциал наших партнеров работал на наш мир, а не на российское безумие", – подытожил он.