"В каждой ракете РФ". Зеленский обратился к НАТО насчет импортных деталей в оружии Москвы
В каждой российской ракете, большинстве дронов и военной технике оккупантов есть иностранные компоненты, заявил президент Владимир Зеленский на Форуме оборонных индустрий в рамках саммита НАТО в Гааге.
"[Партнеры], пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваши страны и ваши компании не помогали России или ее посредникам любым способом. Это критически важно", – отметил глава государства.
По его словам, все существенное оружие РФ производится с помощью оборудования или ресурсов, полученных из-за рубежа, – такие поставки происходят и из некоторых европейских стран.
"Такие компоненты можно найти в каждой российской ракете, в большинстве их дронов и военной технике", – отметил Зеленский.
Президент еще раз акцентировал: речь идет не только о поставках из Китайской Народной Республики, но и из Тайваня и отдельных европейских стран и Соединенных Штатов.
Глава государства отметил, что такие поставки помогают продвигать войну и являются преступлением против мира, а также представляют угрозу всем странам-членам НАТО.
"Давайте позаботимся о том, чтобы наш оборонный потенциал и потенциал наших партнеров работал на наш мир, а не на российское безумие", – подытожил он.
- Накануне во время встречи с британским премьером Стармером Зеленский сообщил, что большинство российских предприятий, привлеченных к производству ракет "Орешник", до сих пор не под санкциями.
- На оборонном форуме украинский президент также заявил, что потенциал украинской оборонки превышает $40 млрд, но 40% этого объема профинансированы недостаточно.