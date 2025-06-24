"У кожній ракеті РФ". Зеленський звернувся до НАТО щодо імпортних деталей у зброї Москви
У кожній російській ракеті, більшості дронів та військовій техніці окупантів є іноземні компоненти, заявив президент Володимир Зеленський на Форумі оборонних індустрій у межах саміту НАТО в Гаазі.
"[Партнери], будь ласка, подбайте про те, щоб ваші країни і ваші компанії не допомагали Росії або її посередникам у будь-який спосіб. Це критично важливо", – зазначив глава держави.
За його словами, уся суттєва зброя РФ виготовляється за допомогою обладнання чи ресурсів, отриманих з-за кордону, – такі постачання відбуваються і з деяких європейських країн.
"Такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті, у більшості їхніх дронів та у військовій техніці", – зауважив Зеленський.
Президент ще раз акцентував: йдеться не тільки про постачання з Китайської Народної Республіки, а й із Тайваню та окремих європейських країн і Сполучених Штатів.
Глава держави зазначив, що такі постачання допомагають просувати війну і є злочином проти миру, а також становлять загрозу для всіх країн-членів НАТО.
"Давайте подбаємо про те, щоб наш оборонний потенціал і потенціал наших партнерів працював на наш мир, а не на російське божевілля", – підсумував він.
- Напередодні під час зустрічі з британським прем'єром Стармером Зеленський повідомив, що більшість російських підприємств, які залучені до виробництва ракет "Орєшнік", досі не під санкціями.
- На оборонному форумі український президент також заявив, що потенціал української оборонки перевищує $40 млрд, але 40% цього об'єму профінансовані недостатньо.