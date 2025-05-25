Китай постачає Росії верстати, спецхімію, порох та компоненти для військових заводів – розвідка
Китайська народна республіка постачає верстати, спецхімію, порох та компоненти на 20 військових заводів РФ. Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.
"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", – розповів посадовець.
Також, додав Іващенко, впродовж 2024-2025 років зафіксовано мінімум п’ять фактів авіаційної співпраці Москви та Пекіна. Йдеться про обладнання, запчастини й документацію. У шістьох випадках відбувалися великі постачання спецхімії до РФ, зазначив керівник СЗР.
За його словами, станом на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських безпілотників – китайського походження.
У цьому процесі відбуваються підміни, обман у назвах та використання фірм-прокладок, через які з Китаю до Росії постачається все необхідне для виробництва мікроелектроніки, підсумував Іващенко.
- 17 квітня президент Зеленський заявив, що Україна отримала інформацію про постачання Китаєм зброї до Росії, зокрема пороху й артилерії.
- 18 квітня у МЗС Китаю відкинули звинувачення Зеленського і назвали заяву "безпідставною".
- 22 квітня українські спецслужби надали Китаю докази того, що громадяни країни воюють на боці Росії, а її компанії залучені до виробництва продукції військового призначення у РФ.