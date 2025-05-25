Китай поставляет РФ станки, спецхимию, порох и компоненты для военных заводов – разведка

По состоянию на начало 2025 года 80% критической электроники для российских беспилотников – китайского происхождения

Си Цзиньпин и Владимир Путин в России в мае 2025 года (Иллюстративное фото: EPA)

Китайская народная республика поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ. Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко в интервью Укринформу.

"Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. У нас есть подтвержденные данные по 20 российским заводам", – рассказал чиновник.

Также, добавил Иващенко, в течение 2024-2025 годов зафиксировано минимум пять фактов авиационного сотрудничества Москвы и Пекина. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили большие поставки спецхимии в РФ, отметил руководитель СВР.

По его словам, по состоянию на начало 2025 года 80% критической электроники для российских беспилотников – китайского происхождения.

В этом процессе происходят подмены, обман в названиях и использование фирм-прокладок, через которые из Китая в Россию поставляется все необходимое для производства микроэлектроники, подытожил Иващенко.