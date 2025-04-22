Украина передала Китаю доказательства участия граждан и компаний в войне

Здание МИДа (Фото: Depositphotos)

Украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане страны воюют на стороне России, а ее компании вовлечены в производство продукции военного назначения в стране-агрессоре. Об этом сообщило украинское Министерство иностранных дел.

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Во вторник, 22 апреля, посол Китайской народной республики Ма Шенкунь был приглашен в дипломатическое ведомство.

В ходе встречи замглавы МИД Евгений Перебийнис подчеркнул, что факты участия граждан Китая в боевых действиях против Украины на российской стороне, а также привлечение компаний из КНР к производству в стране-агрессоре продукции военного назначения "вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений" между Киевом и Пекином.

Украинские спецслужбы передали Китаю доказательства подобных фактов.

В этой связи Перебийнис призвал КНР "принять меры", чтобы прекратить поддержку России в ее войне против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявляла китайская сторона.

Замглавы МИД также заверил посла, что Украина "ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет удерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы помешать двусторонним отношениям".

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская Служба внешней разведки передаст Китаю информацию о поставках оружия России и граждан, работающих на оборонных заводах.