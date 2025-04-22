Украина передала Китаю доказательства участия граждан и компаний в войне
Украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане страны воюют на стороне России, а ее компании вовлечены в производство продукции военного назначения в стране-агрессоре. Об этом сообщило украинское Министерство иностранных дел.
Во вторник, 22 апреля, посол Китайской народной республики Ма Шенкунь был приглашен в дипломатическое ведомство.
В ходе встречи замглавы МИД Евгений Перебийнис подчеркнул, что факты участия граждан Китая в боевых действиях против Украины на российской стороне, а также привлечение компаний из КНР к производству в стране-агрессоре продукции военного назначения "вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений" между Киевом и Пекином.
Украинские спецслужбы передали Китаю доказательства подобных фактов.
В этой связи Перебийнис призвал КНР "принять меры", чтобы прекратить поддержку России в ее войне против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявляла китайская сторона.
Замглавы МИД также заверил посла, что Украина "ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет удерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы помешать двусторонним отношениям".
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская Служба внешней разведки передаст Китаю информацию о поставках оружия России и граждан, работающих на оборонных заводах.
- 8 апреля Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он отметил, что у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Впоследствии президент опубликовал видео с допросом пленных граждан КНР.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и потребовать объяснений. В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.
- 10 апреля представитель китайской дипломатии заявил, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет фактов.
- 11 апреля Зеленский заявил, что на стороне России воюют по меньшей мере несколько сотен китайцев.
- 17 апреля Зеленский сказал, что Украина получила информацию о том, что Китай снабжает России оружием. В частности, он упомянул прах и артиллерию.
- 18 апреля в МИД Китая отвергли обвинения президента и назвали заявление "безосновательным".