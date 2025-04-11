Зеленский: На стороне России воюют по меньшей мере несколько сотен китайцев

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на стороне России воюют минимум "несколько сотен" граждан Китайской народной республики. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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"На прошлой неделе наши воины впервые взяли в плен граждан Китая, которые воевали на фронте – воевали за Россию. На данный момент мы располагаем информацией, что по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе оккупационных сил России", – рассказал глава государства.

По словам президента, это означает, что Москва, очевидно, пытается затягивать войну – даже используя жизнь граждан КНР.

Зеленский заметил, что диктатору Владимиру Путину было недостаточно солдат из Северной Кореи, и теперь он пытается компенсировать свои потери, привлекая китайцев.

"Как долго он [Путин] еще сможет это делать? Мы [партнеры] должны работать вместе, чтобы такие вопросы больше не зависели от выбора Москвы, а зависели от нашего общего давления на Москву, потому что это единственный путь, как это может сработать", – подчеркнул глава государства.

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