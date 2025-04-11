Зеленский: На стороне России воюют по меньшей мере несколько сотен китайцев
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на стороне России воюют минимум "несколько сотен" граждан Китайской народной республики. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
"На прошлой неделе наши воины впервые взяли в плен граждан Китая, которые воевали на фронте – воевали за Россию. На данный момент мы располагаем информацией, что по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе оккупационных сил России", – рассказал глава государства.
По словам президента, это означает, что Москва, очевидно, пытается затягивать войну – даже используя жизнь граждан КНР.
Зеленский заметил, что диктатору Владимиру Путину было недостаточно солдат из Северной Кореи, и теперь он пытается компенсировать свои потери, привлекая китайцев.
"Как долго он [Путин] еще сможет это делать? Мы [партнеры] должны работать вместе, чтобы такие вопросы больше не зависели от выбора Москвы, а зависели от нашего общего давления на Москву, потому что это единственный путь, как это может сработать", – подчеркнул глава государства.
- 8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он сообщил, что у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Впоследствии президент опубликовал видео с допросом пленных граждан КНР.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений. В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.
- 10 апреля представитель китайской дипломатии заявил, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет под собой фактов.