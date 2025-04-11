Зеленський: На боці Росії воюють щонайменше кілька сотень китайців
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на боці Росії воюють мінімум "кілька сотень" громадян Китайської народної республіки. Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
"Минулого тижня наші воїни вперше взяли в полон громадян Китаю, які воювали на фронті – воювали за Росію. Станом на зараз ми маємо інформацію, що щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі окупаційних сил Росії", – розповів голова держави.
За словами президента, це означає, що Москва очевидно намагається затягувати війну – навіть використовуючи життя громадян КНР.
Зеленський зауважив, що диктатору Володимиру Путіну було недостатньо солдатів з Північної Кореї, й тепер він намагається компенсувати свої втрати, залучаючи китайців.
"Як довго він [Путін] ще зможе це робити? Ми [партнери] маємо працювати разом, щоб такі питання більше не залежали від вибору Москви, а залежали від нашого спільного тиску на Москву, бо це єдиний шлях, як це може спрацювати", – наголосив голова держави.
- 8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Він повідомив, що Україна має дані про щонайменше 155 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. Згодом президент опублікував відео з допитом полонених громадян КНР.
- Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень. У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.
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