Зеленський: На боці Росії воюють щонайменше кілька сотень китайців

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на боці Росії воюють мінімум "кілька сотень" громадян Китайської народної республіки. Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

"Минулого тижня наші воїни вперше взяли в полон громадян Китаю, які воювали на фронті – воювали за Росію. Станом на зараз ми маємо інформацію, що щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі окупаційних сил Росії", – розповів голова держави.

За словами президента, це означає, що Москва очевидно намагається затягувати війну – навіть використовуючи життя громадян КНР.

Зеленський зауважив, що диктатору Володимиру Путіну було недостатньо солдатів з Північної Кореї, й тепер він намагається компенсувати свої втрати, залучаючи китайців.

"Як довго він [Путін] ще зможе це робити? Ми [партнери] маємо працювати разом, щоб такі питання більше не залежали від вибору Москви, а залежали від нашого спільного тиску на Москву, бо це єдиний шлях, як це може спрацювати", – наголосив голова держави.

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