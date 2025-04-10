Нове відео допиту полоненого китайця: родина не знає, що він пішов воювати на боці Росії

Полонений заявив, що не хотів би вертатися до Росії, а хотів би назад у Китай в разі обміну

Полонений громадянин Китаю (Фото:СБУ)

Україна продовжує зʼясовувати всі обставини залучення громадян Китаю до повномасштабної війни Росії. Відео допиту одного полоненого опублікував президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не поодинокі випадки, а системне вербування.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами президента, Росія вербує громадян Китаю на території та в юрисдикції країни.

"Потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну. Служба безпеки України здійснює необхідні процесуальні дії з полоненими", – зазначив Зеленський та опублікував відео допиту одного з них.

Полонений розповів, що ним командував росіянин: казав, що робити, а громадянин Китаю повторював за ним. Також він повідомив, що втратив зброю під час атаки дрона: разом із російським солдатом ховався в дерев'яному укритті, а дрон пошкодив його АК-74.

За словами громадянина Китаю, в полоні його краще годують, ставляться до нього краще і тут безпечніше. На запитання про бажання потрапити на обмін він відповів, що не хоче потрапити назад до Росії, а хотів би повернутися до Китаю.

Окрім цього, він мав змогу лише один раз відправити батькам відео через інтернет, адже в інший час зв'язку не було. Проте він не сказав, що перебуває в Росії і став солдатом, щоб вони не турбувалися.

Також, за словами полоненого, він не звільнявся з роботи в Китаї, але не знає, чи шукають його там.