Новое видео допроса пленного китайца: семья не знает, что он пошел воевать на стороне РФ

Пленный заявил, что не хотел бы возвращаться в Россию, а хотел бы обратно в Китай в случае обмена

Пленный гражданин Китая (Фото:СБУ)

Украина продолжает выяснять все обстоятельства привлечения граждан Китая в полномасштабную войну России. Видео допроса одного пленника опубликовал президент Владимир Зеленский и отметил, что это не единичные случаи, а системная вербовка.

По словам президента, Россия вербует граждан Китая на территории и в юрисдикции страны.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну. Служба безопасности Украины совершает необходимые процессуальные действия с пленными", – отметил Зеленский и опубликовал видео допроса одного из них.

Пленный рассказал, что им командовал россиянин: говорил, что делать, а гражданин Китая повторял за ним. Также он сообщил, что потерял оружие при атаке дрона: вместе с российским солдатом прятался в деревянном укрытии, а дрон повредил его АК-74.

По словам гражданина Китая, в плену его лучше кормят, относятся к нему лучше и здесь безопаснее. На вопрос о желании попасть на обмен он ответил, что не хочет попасть обратно в Россию, а хотел бы вернуться в Китай.

Кроме этого, он мог только один раз отправить родителям видео через интернет, ведь в другое время связи не было. Однако он не сказал, что находится в России и стал солдатом, чтобы они не беспокоились.

Также, по словам пленника, он не увольнялся с работы в Китае, но не знает, ищут ли его там.