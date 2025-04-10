Новое видео допроса пленного китайца: семья не знает, что он пошел воевать на стороне РФ
Украина продолжает выяснять все обстоятельства привлечения граждан Китая в полномасштабную войну России. Видео допроса одного пленника опубликовал президент Владимир Зеленский и отметил, что это не единичные случаи, а системная вербовка.
По словам президента, Россия вербует граждан Китая на территории и в юрисдикции страны.
"Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну. Служба безопасности Украины совершает необходимые процессуальные действия с пленными", – отметил Зеленский и опубликовал видео допроса одного из них.
Пленный рассказал, что им командовал россиянин: говорил, что делать, а гражданин Китая повторял за ним. Также он сообщил, что потерял оружие при атаке дрона: вместе с российским солдатом прятался в деревянном укрытии, а дрон повредил его АК-74.
По словам гражданина Китая, в плену его лучше кормят, относятся к нему лучше и здесь безопаснее. На вопрос о желании попасть на обмен он ответил, что не хочет попасть обратно в Россию, а хотел бы вернуться в Китай.
Кроме этого, он мог только один раз отправить родителям видео через интернет, ведь в другое время связи не было. Однако он не сказал, что находится в России и стал солдатом, чтобы они не беспокоились.
Также, по словам пленника, он не увольнялся с работы в Китае, но не знает, ищут ли его там.
- 8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он сообщил, что у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Впоследствии президент опубликовал видео с допросом пленных граждан КНР.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений. В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.
- 10 апреля в МИД Китая заявили, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет под собой фактов.