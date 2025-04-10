У Зеленського пояснили різницю між китайцями на боці РФ та добровольцями з Заходу

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Китай винен Україні роз'яснення стосовно своїх громадян, які воюють на боці Росії. Пекін постійно заявляв Києву про свою нейтральність, на відміну від західних держав, з яких до України їдуть добровольці. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Їх [китайців] десятки та десятки на різних ділянках фронту. Не знаю, скільки їх, але багато. Це серйозна справа великого масштабу, яку ми розслідуємо", – розповів чиновник.

Інтерв'юер заявив, що на боці України воюють тисячі добровольців та "найманців" з країн Заходу, й запитав, чи це не те саме, коли Росія залучає китайських найманців.

"Ні, тому що Китай завжди говорив нам, що він нейтральний. Наші добровольці приїжджають з країн, які підтримують нас, як ваша [країна Італія]", – відповів Єрмак.

Голова ОП наголосив, що "Пекін винен нам роз'яснення".