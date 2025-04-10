У Зеленського пояснили різницю між китайцями на боці РФ та добровольцями з Заходу
Китай винен Україні роз'яснення стосовно своїх громадян, які воюють на боці Росії. Пекін постійно заявляв Києву про свою нейтральність, на відміну від західних держав, з яких до України їдуть добровольці. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.
"Їх [китайців] десятки та десятки на різних ділянках фронту. Не знаю, скільки їх, але багато. Це серйозна справа великого масштабу, яку ми розслідуємо", – розповів чиновник.
Інтерв'юер заявив, що на боці України воюють тисячі добровольців та "найманців" з країн Заходу, й запитав, чи це не те саме, коли Росія залучає китайських найманців.
"Ні, тому що Китай завжди говорив нам, що він нейтральний. Наші добровольці приїжджають з країн, які підтримують нас, як ваша [країна Італія]", – відповів Єрмак.
Голова ОП наголосив, що "Пекін винен нам роз'яснення".
- 8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Він повідомив, що Україна має дані про щонайменше 155 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. Згодом президент опублікував відео з допитом полонених громадян КНР.
- Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень. У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.
- 10 квітня речник китайської дипломатії заявив, що твердження стосовно участі громадян Китаю на боці Росії у війні проти України нібито не має під собою фактів.