У Зеленского объяснили разницу между китайцами на стороне РФ и добровольцами с Запада

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Китай должен Украине разъяснение относительно своих граждан, которые воюют на стороне России. Пекин постоянно заявлял Киеву о своей нейтральности, в отличие от западных государств, из которых в Украину едут добровольцы. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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"Их [китайцев] десятки и десятки на разных участках фронта. Не знаю, сколько их, но много. Это серьезное дело большого масштаба, которое мы расследуем", – рассказал чиновник.

Интервьюер заявил, что на стороне Украины воюют тысячи добровольцев и "наемников" из стран Запада, и спросил, разве это не то же самое, когда Россия привлекает китайских наемников.

"Нет, потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы приезжают из стран, которые поддерживают нас, как ваша [страна Италия]", – ответил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что "Пекин должен нам разъяснение".