У Зеленского объяснили разницу между китайцами на стороне РФ и добровольцами с Запада
Китай должен Украине разъяснение относительно своих граждан, которые воюют на стороне России. Пекин постоянно заявлял Киеву о своей нейтральности, в отличие от западных государств, из которых в Украину едут добровольцы. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Их [китайцев] десятки и десятки на разных участках фронта. Не знаю, сколько их, но много. Это серьезное дело большого масштаба, которое мы расследуем", – рассказал чиновник.
Интервьюер заявил, что на стороне Украины воюют тысячи добровольцев и "наемников" из стран Запада, и спросил, разве это не то же самое, когда Россия привлекает китайских наемников.
"Нет, потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы приезжают из стран, которые поддерживают нас, как ваша [страна Италия]", – ответил Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что "Пекин должен нам разъяснение".
- 8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он сообщил, что у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. Впоследствии президент опубликовал видео с допросом пленных граждан КНР.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений. В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.
- 10 апреля спикер китайской дипломатии заявил, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет под собой фактов.