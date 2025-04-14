Китайские пленные подтвердили, что в местных соцсетях рекламируют войну

В соцсетях страны, в частности, в TikTok, можно увидеть видеоролики, на которых изображены люди в военной форме

Китайские пленники на пресс-конференции (Фото: LIGA.net)

В китайских социальных сетях, в частности, в TikTok, ведется пропаганда для привлечения местных к российско-украинской войне, подтвердили воевавшие на стороне РФ пленные Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, граждане Китайской народной республики заявили в ходе пресс-конференции.

По словам Гуанцзюна, в китайских соцсетях, в частности, в TikTok (в КНР он называется Douyin) можно увидеть видеоролики, где изображены люди в военной форме.

В Китае быть военнослужащим – это очень высокий статус, но далеко не все могут получить такую возможность, поэтому кто-то может соблазниться подобными роликами и, не получив возможность быть военным в КНР, принять участие в военных действиях в других странах, пояснил он.

Также, добавил Ренбо, в Китае пропагандируется дружеское отношение к России и, возможно, именно такой результат этой рекламной кампании и побуждает людей доверять РФ больше, и потому участвовать в военных действиях.