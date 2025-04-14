Китайские пленные подтвердили, что в местных соцсетях рекламируют войну
В китайских социальных сетях, в частности, в TikTok, ведется пропаганда для привлечения местных к российско-украинской войне, подтвердили воевавшие на стороне РФ пленные Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, граждане Китайской народной республики заявили в ходе пресс-конференции.
По словам Гуанцзюна, в китайских соцсетях, в частности, в TikTok (в КНР он называется Douyin) можно увидеть видеоролики, где изображены люди в военной форме.
В Китае быть военнослужащим – это очень высокий статус, но далеко не все могут получить такую возможность, поэтому кто-то может соблазниться подобными роликами и, не получив возможность быть военным в КНР, принять участие в военных действиях в других странах, пояснил он.
Также, добавил Ренбо, в Китае пропагандируется дружеское отношение к России и, возможно, именно такой результат этой рекламной кампании и побуждает людей доверять РФ больше, и потому участвовать в военных действиях.
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