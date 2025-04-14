Китайські полонені підтвердили, що у місцевих соцмережах рекламують війну
У китайських соціальних мережах, зокрема у TikTok, ведеться пропаганда для залучення місцевих до російсько-української війни, підтвердили полонені Ванг Гуанцзюн і Чанг Ренбо, які воювали на боці РФ. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, громадяни Китайської народної республіки заявили під час пресконференції.
За словами Гуанцзюна, у китайських соцмережах, зокрема у TikTok (у КНР він називається Douyin) можна побачити відеоролики, на яких зображені люди у військовій формі.
У Китаї бути військовослужбовцем – це дуже високий статус, але далеко не всі можуть отримати таку можливість, тому хтось може спокуситися на подібні ролики й, не маючи можливості бути військовим у КНР, взяти участь у військових діях в інших країнах, пояснив він.
Також, додав Ренбо, у Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії й, можливо, саме такий результат цієї рекламної кампанії і спонукає людей довіряти РФ більше, і тому брати участь у військових заходах.
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