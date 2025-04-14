Китайські полонені підтвердили, що у місцевих соцмережах рекламують війну

У соцмережах країни, зокрема у TikTok, можна побачити відеоролики, на яких зображені люди у військовій формі

Китайські полонені на пресконференції (Фото: LIGA.net)

У китайських соціальних мережах, зокрема у TikTok, ведеться пропаганда для залучення місцевих до російсько-української війни, підтвердили полонені Ванг Гуанцзюн і Чанг Ренбо, які воювали на боці РФ. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, громадяни Китайської народної республіки заявили під час пресконференції.

За словами Гуанцзюна, у китайських соцмережах, зокрема у TikTok (у КНР він називається Douyin) можна побачити відеоролики, на яких зображені люди у військовій формі.

У Китаї бути військовослужбовцем – це дуже високий статус, але далеко не всі можуть отримати таку можливість, тому хтось може спокуситися на подібні ролики й, не маючи можливості бути військовим у КНР, взяти участь у військових діях в інших країнах, пояснив він.

Також, додав Ренбо, у Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії й, можливо, саме такий результат цієї рекламної кампанії і спонукає людей довіряти РФ більше, і тому брати участь у військових заходах.