Україна передала Китаю докази участі її громадян та компаній у війні
Будівля МЗС (Фото: Depositphotos)

Українські спецслужби надали Китаю докази того, що громадяни країни воюють на боці Росії, а її компанії залучені до виробництва продукції військового призначення у країні-агресорі. Про це повідомило українське Міністерство закордонних справ.

У вівторок, 22 квітня, посол Китайської народної республіки Ма Шенкунь був запрошений до дипломатичного відомства.

Під час зустрічі заступник голови МЗС Євген Перебийніс наголосив, що факти участі громадян Китаю у бойових діях проти України на російському боці, а також залучення компаній з КНР до виробництва у країні-агресорі продукції військового призначення "викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин" між Києвом та Пекіном.

Українські спецслужби передали Китаю докази таких фактів.

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У зв'язку з цим Перебийніс закликав КНР "вжити заходів", аби припинити підтримку Росії у її війні проти України, про відсутність якої неодноразово заявляла китайська сторона.

Заступник голови МЗС також запевнив посла, що Україна "цінує стратегічне партнерство з КНР та розраховує, що Китай утримуватиметься в подальшому від кроків, які могли б зашкодити двостороннім відносинам".

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська Служба зовнішньої розвідки передасть Китаю інформацію про постачання зброї Росії та громадян, які працюють на оборонних заводах.

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