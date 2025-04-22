Україна передала Китаю докази участі її громадян та компаній у війні
Українські спецслужби надали Китаю докази того, що громадяни країни воюють на боці Росії, а її компанії залучені до виробництва продукції військового призначення у країні-агресорі. Про це повідомило українське Міністерство закордонних справ.
У вівторок, 22 квітня, посол Китайської народної республіки Ма Шенкунь був запрошений до дипломатичного відомства.
Під час зустрічі заступник голови МЗС Євген Перебийніс наголосив, що факти участі громадян Китаю у бойових діях проти України на російському боці, а також залучення компаній з КНР до виробництва у країні-агресорі продукції військового призначення "викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин" між Києвом та Пекіном.
Українські спецслужби передали Китаю докази таких фактів.
У зв'язку з цим Перебийніс закликав КНР "вжити заходів", аби припинити підтримку Росії у її війні проти України, про відсутність якої неодноразово заявляла китайська сторона.
Заступник голови МЗС також запевнив посла, що Україна "цінує стратегічне партнерство з КНР та розраховує, що Китай утримуватиметься в подальшому від кроків, які могли б зашкодити двостороннім відносинам".
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська Служба зовнішньої розвідки передасть Китаю інформацію про постачання зброї Росії та громадян, які працюють на оборонних заводах.
- 8 квітня Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю в Донецькій області. Він зазначив, що Україна має дані про щонайменше 155 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. Згодом президент опублікував відео із допитом полонених громадян КНР.
- Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень. У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.
- 10 квітня представник китайської дипломатії заявив, що твердження про участь громадян Китаю на боці Росії у війні проти України нібито не має фактів.
- 11 квітня Зеленський заявив, що на боці Росії воюють щонайменше кілька сотень китайців.
- 17 квітня Зеленський сказав, що Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Зокрема, він згадав порох і артилерію.
- 18 квітня у МЗС Китаю відкинули звинувачення президента і назвали заяву "безпідставною".