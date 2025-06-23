Більшість причетних до "Орєшніка" ще не під санкціями – Зеленський

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: JASON ALDEN / EPA)

Більшість російських підприємств, які залучені до виробництва російських ракет "Орєшнік", досі не під санкціями, повідомив президент Володимир Зеленський перед зустріччю з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями. Ми це виправимо. Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати. Дякую всім, хто допомагає знижувати російський оборонний потенціал", – зазначив глава української держави.

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Зеленський додав, що Україна передасть партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які окупанти застосовують для терору.

"Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу", – зазначив президент.

Окрім санкційної політики, Зеленський та Стармер говорили про те, як досягти "максимум політичної та дипломатичної координації", а також розглянули питання розвитку спільних оборонних проєктів та виробництва зброї.