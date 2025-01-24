Дослідницький інститут Києва знайшов у російській ракеті "Орєшнік" деталі 2016 року

В інституті кажуть, що проблемою зараз є модернізовані "шахеди"

Російська ракета (Ілюстративне фото: ЕРА)

Серед останків російської гіперзвукової ракети "Орєшнік" знайшли запчастини 2016-2017 років. Це вказує на те, що російська ракета не "нове диво російської техніки", а модифікація старої ракети "Рубіж", кажуть у Київському науково-дослідному інституті судової експертизи, повідомляє The Economist.

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Керівник лабораторії інституту Андрій Кульчицький розповів, що в уламках російського "шахеда" вже знаходили кнопку запуску від Bosch, а на китайському двигуні з гвинтом знайшли напис "зроблено у США".

"Майже все, що ви бачите тут, має величезну кількість китайських елементів. Неможливо контролювати те, що китайці передали росіянам", – сказав один з українських інженерів.

Що стосується уламків "Орєшніка", то це лише підтверджує підозри про те, що ця ракета – покращена версія старої моделі, балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж". Зазначається, що "Орєшнік" – це просто "демонстрація сили", яка створена з розрахунком на західну аудиторію.

"Одна частина датується 2017 роком. Інша, усередині однієї з боєголовок ракети, датується 2016 роком", – зазначає The Economist.

Насущнішою проблемою в інституті називають новий "шахед", який Росія тепер виробляє всередині країни, а не імпортує з Ірану. За словами українських інженерів, російські дрони стають стійкішими до глушіння.

Модернізовані дрони стали швидшими, більш маневровими й вище літають. Як приклад тому, атака 1 січня, коли два "шахеди" змогли прорватися до урядового кварталу у Києві.

Щобільше, деякі з російських дронів можуть бути оснащені штучним інтелектом, який Росія хоче використати для "автономних безпілотних залпів у найближчому майбутньому", сказав один з українських інженерів. У такому разі системи радіоелектронної боротьби можуть виявитися неефективними.