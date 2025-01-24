Исследовательский институт Киева нашел в российской ракете "Орешник" детали 2016 года
Среди останков российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" нашли запчасти 2016-2017 годов. Это указывает на то, что российская ракета не "новое чудо российской техники", а модификация старой ракеты "Рубеж", говорят в Киевском научно-исследовательском институте судебной экспертизы, передает The Economist.
Руководитель лаборатории института Андрей Кульчицкий рассказал, что в обломках российского "шахеда" уже находили кнопку запуска от Bosch, а на китайском двигателе с винтом нашли надпись "сделано в США".
"Почти все, что вы здесь видите, имеет огромное количество китайских элементов. Невозможно контролировать то, что китайцы передали россиянам", – сказал один из украинских инженеров.
Что касается обломков "Орешника", то это только подтверждает подозрения о том, что эта ракета – улучшенная версия старой модели, баллистической ракеты средней дальности РС -26 "Рубеж". Отмечается, что Орешник – это просто "демонстрация силы", которая создана с расчетом на западную аудиторию.
"Одна часть датируется 2017 годом. Другая, внутри одной из боеголовок ракеты, датируется 2016 годом", – отмечает The Economist.
Более насущной проблемой в институте называют новый "шахед", который Россия теперь производит внутри страны, а не импортирует из Ирана. По словам украинских инженеров, российские дроны становятся более устойчивыми к глушению.
Модернизированные дроны стали быстрее, маневреннее и выше летают. Пример тому атака 1 января, когда два "шахеда" смогли прорваться к правительственному кварталу в Киеве.
Более того, некоторые из российских дронов могут быть оснащены искусственным интеллектом, который Россия хочет использовать для "автономных беспилотных залпов в ближайшем будущем", сказал один из украинских инженеров. В таком случае системы радиоэлектронной борьбы могут оказаться неэффективными.
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