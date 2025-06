Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III – фото

Під час візиту до Великої Британії 23 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Чарльзом III. Про це повідомив Офіс президента.

Під час аудієнції глава держави подякував монарху, королівській родині та всім британцям за підтримку українського народу в умовах повномасштабної російської агресії.

Інформацію про зустріч Зеленського з монархом підтвердили в акаунті королівської сім'ї в соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Сьогодні король Чарльз III вітав президента України Зеленського на ланчі у Віндзорському замку", – йдеться у повідомленні.

🇬🇧 🇺🇦 Today, The King welcomed the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, to Windsor Castle for lunch.



🇬🇧 🇺🇦 Сьогодні Король Чарльз ІІІ вітав Президента України Володимира Зеленського на ланчі у Віндзорському замку.