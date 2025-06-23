Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III – фото
Володимир Зеленський та Чарльз III (Фото: ОП)

Під час візиту до Великої Британії 23 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Чарльзом III. Про це повідомив Офіс президента.

Під час аудієнції глава держави подякував монарху, королівській родині та всім британцям за підтримку українського народу в умовах повномасштабної російської агресії.

Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III – фото
Фото: ОП

Інформацію про зустріч Зеленського з монархом підтвердили в акаунті королівської сім'ї в соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Сьогодні король Чарльз III вітав президента України Зеленського на ланчі у Віндзорському замку", – йдеться у повідомленні.

  • 2 березня 2025 року Зеленський вже зустрічався з британським монархом Чарльзом III.
  • До цього президент мав аудієнцію у короля під час візиту до Британії у липні 2024 року.
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