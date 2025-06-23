Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III – фото
Під час візиту до Великої Британії 23 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Чарльзом III. Про це повідомив Офіс президента.
Під час аудієнції глава держави подякував монарху, королівській родині та всім британцям за підтримку українського народу в умовах повномасштабної російської агресії.
Інформацію про зустріч Зеленського з монархом підтвердили в акаунті королівської сім'ї в соціальній мережі X (колишній Twitter).
"Сьогодні король Чарльз III вітав президента України Зеленського на ланчі у Віндзорському замку", – йдеться у повідомленні.
🇬🇧 🇺🇦 Today, The King welcomed the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, to Windsor Castle for lunch.— The Royal Family (@RoyalFamily) June 23, 2025
🇬🇧 🇺🇦 Сьогодні Король Чарльз ІІІ вітав Президента України Володимира Зеленського на ланчі у Віндзорському замку. pic.twitter.com/sBZ18OgR56
- 2 березня 2025 року Зеленський вже зустрічався з британським монархом Чарльзом III.
- До цього президент мав аудієнцію у короля під час візиту до Британії у липні 2024 року.