Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III – фото
Во время визита в Великобританию 23 июня президент Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом III. Об этом сообщил Офис президента.
Во время аудиенции глава государства поблагодарил монарха, королевскую семью и всех британцев за поддержку украинского народа в условиях полномасштабной российской агрессии.
Информацию о встрече Зеленского с монархом подтвердили в аккаунте королевской семьи в социальной сети X (бывший Twitter).
"Сегодня король Чарльз III приветствовал президента Украины Зеленского на ланче в Виндзорском замке", – говорится в сообщении.
🇬🇧 🇺🇦 Сегодня, Великобритания благодарит за Presidente Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, в Windsor Castle for lunch.— The Royal Family (@RoyalFamily) 23 июня 2025
🇬🇧 🇺🇦 Сегодня Король Чарльз III приветствовал Президента Украины Владимира Зеленского на ланче в Виндзорском замке. pic.twitter.com/sBZ18OgR56
- 2 марта 2025 года Зеленский уже встречался с британским монархом Чарльзом III.
- До этого президент имел аудиенцию у короля во время визита в Британию в июле 2024 года.