Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III – фото
Владимир Зеленский и Чарльз III (Фото: ОП)

Во время визита в Великобританию 23 июня президент Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом III. Об этом сообщил Офис президента.

Во время аудиенции глава государства поблагодарил монарха, королевскую семью и всех британцев за поддержку украинского народа в условиях полномасштабной российской агрессии.

Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III – фото
Фото: ОП

Информацию о встрече Зеленского с монархом подтвердили в аккаунте королевской семьи в социальной сети X (бывший Twitter).

"Сегодня король Чарльз III приветствовал президента Украины Зеленского на ланче в Виндзорском замке", – говорится в сообщении.

  • 2 марта 2025 года Зеленский уже встречался с британским монархом Чарльзом III.
  • До этого президент имел аудиенцию у короля во время визита в Британию в июле 2024 года.
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