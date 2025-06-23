Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III – фото

Это вторая встреча президента с монархом Британии в 2025 году

Владимир Зеленский и Чарльз III (Фото: ОП)

Во время визита в Великобританию 23 июня президент Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом III. Об этом сообщил Офис президента.

Во время аудиенции глава государства поблагодарил монарха, королевскую семью и всех британцев за поддержку украинского народа в условиях полномасштабной российской агрессии.

Фото: ОП

Информацию о встрече Зеленского с монархом подтвердили в аккаунте королевской семьи в социальной сети X (бывший Twitter).

"Сегодня король Чарльз III приветствовал президента Украины Зеленского на ланче в Виндзорском замке", – говорится в сообщении.

🇬🇧 🇺🇦 Сегодня, Великобритания благодарит за Presidente Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, в Windsor Castle for lunch.



🇬🇧 🇺🇦 Сегодня Король Чарльз III приветствовал Президента Украины Владимира Зеленского на ланче в Виндзорском замке. pic.twitter.com/sBZ18OgR56 — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 июня 2025