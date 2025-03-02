"Теплый прием". Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III

Президент добирался вертолетом до одной из монарших резиденций

Король Чарльз III и президент Владимир Зеленский (Фото: X / The Royal Family)

Президент Владимир Зеленский встретился с британским монархом Чарльзом III. Об этом сообщила королевская семья.

Встреча прошла в Сандрингемском дворце, одной из королевских резиденций, расположенной в графстве Норфолк на востоке Англии.

До нее Зеленский добирался на вертолете из Лондона, где накануне состоялся саммит лидеров по безопасности и обороне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Фото: X / The Royal Family

"Президента тепло приняли, и встреча длилась чуть менее часа", – говорится в сообщении.

В прошлый раз Зеленский имел аудиенцию у короля во время визита в Британию в июле 2024 года.

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