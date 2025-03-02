"Теплый прием". Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III
Президент Владимир Зеленский встретился с британским монархом Чарльзом III. Об этом сообщила королевская семья.
Встреча прошла в Сандрингемском дворце, одной из королевских резиденций, расположенной в графстве Норфолк на востоке Англии.
До нее Зеленский добирался на вертолете из Лондона, где накануне состоялся саммит лидеров по безопасности и обороне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
"Президента тепло приняли, и встреча длилась чуть менее часа", – говорится в сообщении.
В прошлый раз Зеленский имел аудиенцию у короля во время визита в Британию в июле 2024 года.
В воскресенье, 2 марта, премьер Британии провел саммит по обороне и безопасности, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
Cтармер сообщил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.
- Британия анонсировала новое соглашение с Украиной, которое позволит приобрести 5000 ракет противовоздушной обороны – речь идет о легком вооружении, которое уже эффективно уничтожает российские "шахеды".