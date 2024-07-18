У Зеленского была аудиенция у короля Великобритании Чарльза III
Владимир Зеленский и Чарльз III (Фото: Telegram президента)

У президента Владимира Зеленского была аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза ІІІ. Соответствующее сообщение опубликовал глава украинского государства.

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"Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил британцев и правительство страны, передает Офис президента.

Также президент поблагодарил короля и всю монаршую семью за поддержку украинского народа и внимание к украинцам, которые нашли временное убежище в Британии.

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