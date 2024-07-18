У Зеленского была аудиенция у короля Великобритании Чарльза III
У президента Владимира Зеленского была аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза ІІІ. Соответствующее сообщение опубликовал глава украинского государства.
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"Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу", – говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил британцев и правительство страны, передает Офис президента.
Также президент поблагодарил короля и всю монаршую семью за поддержку украинского народа и внимание к украинцам, которые нашли временное убежище в Британии.
- 18 июля Зеленский прибыл в Британию – его встретил новый посол Украины, бывший главком Валерий Залужный.
- В королевстве он должен принять участие в саммите Европейского политического сообщества, созданного после российского полномасштабного вторжения в Украину.
- Зеленский подписал соглашение по безопасности со Словакией: там 5 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление.
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