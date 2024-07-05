Новый премьер Британии объявил состав правительства. Главы МИД и Минобороны – за Украину

Фото: ЕРА / Tolga Akmen

Новоназначенный премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер объявил состав своего правительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы британского правительства.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Министром иностранных дел стал Дэвид Лэмми, а министром обороны – Джон Хили. Оба уже прибывали с визитом в Украину в мае этого года. Тогда оба были еще теневыми госсекретарями по обороне и иностранным делам.

У Лэмми и Хили есть проукраинская позиция, которую высказывали, в частности, во время этого визита. Сам Стармер в июне заявлял, что в случае победы его партии он и дальше будет поддерживать Украину.

Первый заменит в должности Дэвида Кэмерона, второй – Гранта Шэппса.

Дэвид Лэмми (Фото: пресс-служба премьера Британии)

Джон Хили (Фото: пресс-служба премьера Британии)

4 июля в Великобритании начались досрочные парламентские выборы.

Риши Сунак подал в отставку и извинился перед британцами. Он заявил, что избиратели "направили четкий сигнал, что правительство должно измениться".

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж получил место в парламенте по результатам досрочных выборов – он обвинял западные страны в том, что они спровоцировали российское вторжение в Украину.

Читайте также: Вместо Сунака. Как бедный паренек из рабочего класса стал сэром Киром Стармером