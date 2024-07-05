Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду. Глави МЗС та Міноборони – проукраїнські

Фото: ЕРА / Tolga Akmen

Новопризначений прем'єр Великої Британії, лідер лейбористів Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Про це йдеться у повідомленні пресслужби голови британського уряду.

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Міністром закордонних справ став Девід Леммі, а міністром оборони – Джон Гілі. Обидва вже прибували з візитом до України у травні поточного року. Тоді обидва були ще тіньовими держсекретарями з питань оборони та закордонних справ.

Леммі та Гілі мають проукраїнську позицію, яку висловлювали, зокрема, під час цього візиту. Сам Стармер у червні заявляв, що у разі перемоги його партії він і далі підтримуватиме Україну.

Перший замінить на посаді Девіда Камерона, другий - Гранта Шаппса.

Девід Леммі (Фото: пресслужба прем'єра Британії)

Джон Гілі (Фото: пресслужба прем'єра Британії)

4 липня у Британії почалися дострокові парламентські вибори.

Ріші Сунак подав у відставку та перепросив перед британцями. Він заявив, що виборці "надіслали чіткий сигнал, що уряд має змінитися".

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж отримав місце в парламенті за результатами дострокових виборів – він звинувачував західні країни в тому, що вони спровокували російське вторгнення в Україну.

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