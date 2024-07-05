Лідер популістів, відомий заявами про "вину" Заходу у війні, потрапив у парламент Британії

Він набрав 46% голосів у Клактоні у графстві Ессекс, випередивши консервативну партію чинного прем’єра Сунака

Найджел Фарадж (Фото: EPA)

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж отримав місце в парламенті за результатами дострокових виборів – він звинувачував західні країни в тому, що вони спровокували російське вторгнення в Україну. Про це повідомило агентство Reuters.

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Він набрав 46% голосів у Клактоні у графстві Ессекс, випередивши консервативну партію чинного прем’єра Ріші Сунака.

Станом на 09:30 партія Фараджа отримала чотири місця в парламенті, зокрема в Ешфілді та Грейт-Ярмуті, де також випередила консерваторів. На попередніх виборах Reform UK не здобула жодного місця.

Фарадж зміг пройти до парламенту лише з восьмої спроби — усі попередні для нього закінчувалися невдачею.

Найджел Фарадж (Фото: EPA)

Він відомий своїми скандальними висловами про війну в Україні. В інтерв’ю BBC Фарадж казав, що війна, звичайно, є виною російського диктатора Володимира Путіна, але розширення ЄС і НАТО, мовляв, "дало йому привід для вторгнення в Україну".

Пізніше він пояснював, що ніколи не був "апологетом або прихильником" Путіна, але сказав, що "якщо ви ткнете російського ведмедя палицею, то не дивуйтеся, якщо він дасть відповідь".

5 липня Консервативна партія чинного прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака програла на дострокових парламентських виборах, більшість голосів отримала Лейбористська партія.

Сунак уже визнав поразку на виборах, сказавши, що телефонував Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Міністр оборони Британії Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті, ставши найвищим членом кабінету міністрів від консерваторів, який зазнав поразки.

Президент Володимир Зеленський привітав Лейбористську партію з перемогою на виборах. Він побажав новому уряду успіхів, як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Британії на світовій арені. Також він висловив сподівання на тісну співпрацю над зміцненням партнерства та відновленням міжнародного миру.

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