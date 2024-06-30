Під час передвиборчого виступу Найджела Фараджа активісти опустили за його спиною плакат із зображенням Володимир Путіна

Фото: Led by Donkeys

У Великій Британії в суботу зірвали виступ лідера правої партії Reform UK, ідеолога Brexit Найджела Фараджа за допомогою плаката з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Відповідальність за акцію взяла на себе агітаційна група Led by Donkeys, написавши у X (Twitter): "Ми щойно завітали на передвиборчий мітинг Фараджа з сяйнистою фотографією Путіна. Найджел був незадоволений".

"Найджел Фарадж каже, що Путін – світовий лідер, яким він "захоплюється найбільше", і звинувачує Захід у незаконному вторгненні Росії в Україну", – пояснила організація такий вибір протесту проти Фараджа.

У червні 2024 року Фарадж в інтерв'ю BBC і потім у статті в Telegraph сказав, що Захід в особі Євросоюзу і НАТО своїм розширенням на сході нібито дав привід Путіну здійснити заплановану агресію проти України.

Крім того, він вважає, що президенту України Володимиру Зеленському слід замислитися над тим, чи реалістично прагнути повернути всі захоплені Росією українські території.

Зараз Фарадж балотується у члени парламенту Великої Британії в окрузі Клактон-он-Сі. Його партія Reform UK в опитуваннях іде третьою, незначно відстаючи від Консервативної партії, яка поки що знаходиться при владі.