Парламентські вибори у Британії відбудуться 4 липня

Британський прем'єр зазначив, що вибори відбудуться в той час, коли світ стає небезпечнішим, ніж був після закінчення "холодної війни"

Ріші Сунак (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що парламентські вибори у Сполученому Королівстві відбудуться 4 липня. Про це очільник британського уряду повідомив під час звернення на Даунінг-стріт, передає Sky News.

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Сунак заявив, що 22 травня звернувся до короля Великої Британії з проханням розпустити парламент, Чарльз III задовольнив його, тому вибори в країні відбудуться 4 липня.

"Зараз настав момент для Британії вибрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми розвивати прогрес, якого ми досягли, чи ризикуємо повернутися до початку без плану та впевненості", – сказав очільник уряду Великої Британії.

За його словами, вибори відбудуться в той час, коли світ стає небезпечнішим, ніж був після закінчення "холодної війни".

Ключовим "ризиком" він назвав війну в Україні, а також "сили ісламістського екстремізму" на Близькому Сході, які загрожують глобальній безпеці. Китай є ще одним ключовим викликом, а також міграція, яку, за словами британського прем’єра, "використовують як зброю ворожі держави".

Консервативна партія у владі вже 13 років, але лейбористи лідирують в опитуванні, яке оприлюднило видання The Times.

У разі перемоги лейбористів, прем'єр-міністром стане Кір Стармер, який заявляв про свою непохитну підтримку України.

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