Парламентские выборы в Британии состоятся 4 июля

Британский премьер отметил, что выборы состоятся в то время, когда мир становится более опасным, чем после окончания "холодной войны"

Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что парламентские выборы в Соединенном Королевстве пройдут 4 июля. Об этом глава британского правительства сообщил во время обращения на Даунинг-стрит, передает Sky News.

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Сунак заявил, что 22 мая обратился к королю Великобритании с просьбой распустить парламент, Чарльз III удовлетворил его, поэтому выборы в стране состоятся 4 июля.

"Сейчас настал момент для Британии выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы развивать прогресс, которого мы достигли, рискуем ли вернуться к началу без плана и уверенности", — сказал глава правительства Великобритании.

По его словам, выборы состоятся в то время, когда мир становится более опасным, чем после окончания "холодной войны".

Ключевым "риском" он назвал войну в Украине, а также "силы исламистского экстремизма" на Ближнем Востоке, угрожающие глобальной безопасности. Китай является еще одним ключевым вызовом, а также миграция, которую, по словам британского премьера, "используют в качестве оружия враждебные государства".

Консервативная партия у власти уже 13 лет, но лейбористы лидируют в опросе, обнародованном изданием The Times.

В случае победы лейбористов, премьер-министром станет Кир Стармер, заявлявший о своей непреклонной поддержке Украины.

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