Во время предвыборного выступления Найджела Фараджа активисты опустили за его спиной плакат с изображением Владимира Путина.

Фото: Led by Donkeys

В Великобритании в субботу сорвали выступление лидера правой партии Reform UK, идеолога Brexit Найджела Фараджа с помощью плаката с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Ответственность за акцию взяла на себя агитационная группа Led by Donkeys, написав в X (Twitter): "Мы только что посетили предвыборный митинг Фараджа с сияющей фотографией Путина. Найджел был недоволен".

"Найджел Фарадж говорит, что Путин – мировой лидер, которым он "восхищается больше всего", и обвиняет Запад в незаконном вторжении России в Украину", – пояснила организация такой выбор протеста против Фараджа.

В июне 2024 года Фарадж в интервью BBC и затем в статье в Telegraph сказал, что Запад в лице Евросоюза и НАТО своим расширением на востоке якобы дал повод Путину совершить запланированную агрессию против Украины.

Кроме того, он считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься над тем, реалистично ли стремиться вернуть все захваченные Россией украинские территории.

Сейчас Фарадж баллотируется в члены парламента Великобритании в округе Клактон-он-Си. Его партия Reform UK в опросах идет третьей, незначительно отставая от Консервативной партии, пока находящейся у власти.