Лейбористи виграли вибори до британського парламенту, Сунак визнав поразку

Ріші Сунак (Фото: Jason Alden/EPA)

Консервативна партія чинного прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака програла на дострокових парламентських виборах, більшість голосів отримала Лейбористська партія. Такими є попередні результати, які публікує BBC.

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Згідно з даними на 06:40 за місцевим часом, лейбористи на чолі з Кіром Стармером отримали 402 місця в парламенті, що на 202 більше, ніж на минулих виборах 2019 року. Тим часом партія Сунака, за попередніми даними, отримає лише 108 місць, це на 237 менше, ніж на попередніх виборах.

Згідно з інформацією екзитполу, яку публікує BBC, лейбористи отримають 410 місць, тоді як консерватори лише 131.

Чинний британський прем’єр уже визнав поразку на виборах, сказавши, що телефонував очільнику лейбористів Стармеру, щоб привітати його з перемогою, цитує його CNN. Сунак заявив, що британський народ "виніс вердикт".

"Є чому навчитися і про що подумати, і я беру на себе відповідальність за поразку", – сказав він.

Консервативна партія отримувала більшість місць у парламенті на чотирьох останніх виборах поспіль, вона перебувала при владі у Великій Британії 14 років. Лейбористи востаннє вигравали парламентські вибори 2005 року під керівництвом Тоні Блера.

Як повідомило агентство Reuters, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті, ставши найвищим членом кабінету міністрів від консерваторів, який зазнав поразки. Він програв лейбористу Ендрю Левіну у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії. Левін набрав 19 877 голосів проти 16 078 у Шаппса.

30 травня 2024 року британський парламент заявив про саморозпуск – традиційна процедура перед виборами.

13 червня Стармер, який є головним кандидатом на посаду нового прем'єра країни, заявив, що у разі перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах і далі підтримуватиме Україну.

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