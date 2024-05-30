У Великій Британії розпустили парламент перед виборами

Процедура розпуску парламенту перед виборами є стандартною для країни

Фото: ЕРА/NEIL HALL

Парламент Великої Британії 30 травня повідомив про саморозпуск перед достроковими виборами, які відбудуться 4 липня.

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"Усі справи у Палаті громад та Палаті лордів завершені. Наразі в парламенті немає жодного депутата, всі місця у Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів 4 липня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Розпуск парламенту в Британії є нормальною процедурою, яка відбувається перед кожними парламентськими виборами.

Раніше прем'єр Ріші Сунак заявив, що 22 травня звернувся до короля Великої Британії з проханням розпустити парламент, Чарльз III задовольнив його.

Консервативна партія у владі вже 13 років, але лейбористи лідирують в опитуванні, яке оприлюднило видання The Times.

У разі перемоги лейбористів, прем'єр-міністром стане Кір Стармер, який заявляв про свою непохитну підтримку України.

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