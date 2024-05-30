В Великобритании распустили парламент перед выборами

Процедура роспуска парламента перед выборами является стандартной для страны

Фото: ЕРА/NEIL HALL

Парламент Великобритании 30 мая сообщил о самороспуске перед досрочными выборами, которые состоятся 4 июля.

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"Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены. Пока в парламенте нет ни одного депутата, все места в Палате общин остаются вакантными до завершения всеобщих выборов 4 июля 2024 года", – говорится в сообщении.

Роспуск парламента в Британии является нормальной процедурой, которая проходит перед каждыми парламентскими выборами.

Ранее премьер Риши Сунак заявил, что 22 мая обратился к королю Великобритании с просьбой распустить парламент, Чарльз III удовлетворил его.

Консервативная партия у власти уже 13 лет, но лейбористы лидируют в опросе, обнародованном изданием The Times.

В случае победы лейбористов, премьер-министром станет Кир Стармер, заявлявший о своей непреклонной поддержке Украины.

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